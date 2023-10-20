СМИ: ВС Израиля уничтожили православную церковь в Газе

В результате авиаудара разрушена православная церковь Святого Порфирия в Газе, передает СМИ.

«По данным ERT, в храме было 50 человек, большинство из них - дети и женщины», - утверждает телеканал.

В Палестине в четверг заявили об ударе израильской армии по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 18 человек.

По данным Минздрава Палестины, в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября погиб 471 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

