СМИ: ВС Израиля уничтожили православную церковь в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по греческой православной церкви в городе Газа, сообщило греческое телевидение.

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В результате авиаудара разрушена православная церковь Святого Порфирия в Газе, передает СМИ.

«По данным ERT, в храме было 50 человек, большинство из них - дети и женщины», - утверждает телеканал.

В Палестине в четверг заявили об ударе израильской армии по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 18 человек.

По данным Минздрава Палестины, в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября погиб 471 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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