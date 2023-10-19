FT: Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа

Глава ведомства отметил, что сегодня структура пограничной безопасности страны включает лишь несколько сотен метров. Система больше не считается жизнеспособной, констатировал министр.

По его словам, власти определят ширину будущей зоны в ходе консультаций с военными. Палестинские радикалы больше не должны приблизиться к границе с Израилем, подчеркнул Дихтер.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 19 октября заявил, что в скором времени армия может получить приказ войти в сектор Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

