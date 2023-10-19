FT: Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа

Власти Израиля решили создать буферную зону в секторе Газа после завершения эскалации конфликта, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера.

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Глава ведомства отметил, что сегодня структура пограничной безопасности страны включает лишь несколько сотен метров. Система больше не считается жизнеспособной, констатировал министр.

По его словам, власти определят ширину будущей зоны в ходе консультаций с военными. Палестинские радикалы больше не должны приблизиться к границе с Израилем, подчеркнул Дихтер.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 19 октября заявил, что в скором времени армия может получить приказ войти в сектор Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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