FT: Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа
Власти Израиля решили создать буферную зону в секторе Газа после завершения эскалации конфликта, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера.
Глава ведомства отметил, что сегодня структура пограничной безопасности страны включает лишь несколько сотен метров. Система больше не считается жизнеспособной, констатировал министр.
По его словам, власти определят ширину будущей зоны в ходе консультаций с военными. Палестинские радикалы больше не должны приблизиться к границе с Израилем, подчеркнул Дихтер.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант 19 октября заявил, что в скором времени армия может получить приказ войти в сектор Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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