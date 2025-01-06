СМИ: Воздушное пространство Эстонии не нарушили при атаке БПЛА на Ленобласть

Воздушное пространство Эстонии не нарушалось во время атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на Ленинградскую область 4 января, сообщает телерадиокомпания ERR.

В Ленинградской области сбили второй БПЛА

Как заявил координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти, «операция началась из Киевской области и двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры, достигнув Ленинградской области».

По его словам, были выбраны разные маршруты для беспилотников путём регулировки изгибов.

Ранее были введены ограничения на работу в петербургском аэропорту Пулково. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьЭстонияБеспилотникиВСУ

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