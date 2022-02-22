СМИ: власти США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу
Администрация главы США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, посольство переносится в Польшу. Решение было принято из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если возможного «вторжения не произойдет».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское посольство на Украине временно переведут из Киева во Львов. Он также призвал американцев на Украине покинуть страну.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов.
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