СМИ: власти США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

По данным агентства, посольство переносится в Польшу. Решение было принято из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если возможного «вторжения не произойдет».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское посольство на Украине временно переведут из Киева во Львов. Он также призвал американцев на Украине покинуть страну.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов.

