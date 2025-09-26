«Рано менять резину»: Москвичам пообещали возвращение тепла в октябре

Существует вероятность, что в начале октября температура в Центральной России повысится до +15 градусов, заявил в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ближайшие ночи в столичном регионе пройдут без заморозков, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, несмотря на ночные заморозки на северо-западе Московской области, в ближайшие дни в столице их не будет.

Россиянам объяснили, почему нельзя включить отопление в первый холодный день

«Прохладная погода с температурой на 2-3 градуса ниже климатической нормы ожидается в столичном регионе. Это означает, что дневная температура будет около +10. Такой она останется на выходные, а ночная температура от +1 до +6 градусов. В ближайшие ночи обойдется без заморозков. Они уже были на северо-западе региона: в Клину, Волоколамске, Новом Иерусалиме. В ближайшие сутки такого не будет. Автомобилистам можно не торопиться менять резину. Еще месяц можно подождать. Тепло ещё вернется, такая надежда есть. Существует вероятность того, что на рубеже 4-5 октября дневная температура в Центральной России повысится до +15 градусов», - отметил синоптик.

Ранее ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал осеннюю погоду во второй половине сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Погода В МосквеСиноптикиЗаморозкиОсень

Горячие новости

Все новости

партнеры