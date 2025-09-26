Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС с расчетом на новые регионы РФ

Белоруссия готова к возможному строительству новой АЭС на востоке республики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Росатом» начал создание плавучих АЭС для южных регионов

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что при необходимости, станция может быть использована для обеспечения электроэнергией освобождённых регионов.

«Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость», - заключил Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал АЭС по российскому дизайну самыми востребованными в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

