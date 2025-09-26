Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС с расчетом на новые регионы РФ
Белоруссия готова к возможному строительству новой АЭС на востоке республики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что при необходимости, станция может быть использована для обеспечения электроэнергией освобождённых регионов.
«Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость», - заключил Лукашенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал АЭС по российскому дизайну самыми востребованными в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Булыкина не испугал возможный уход букмекеров из футбола
- Злочевский: От российской пшеницы отказываются из-за крепкого рубля
- Умер режиссер и ведущий Тигран Кеосаян
- Для единой базы с паспортами на оружие призвали сделать тройную систему защиты
- Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС с расчетом на новые регионы РФ
- «Рано менять резину»: Москвичам пообещали возвращение тепла в октябре
- Казачий депутат ГД Долуда отказался от переименования городов в Чечне
- «Де Голля тоже обижали!»: Почему Макрон попадает в нелепые ситуации
- МО РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ
- Саркози не желает просить помилования у Макрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru