Злочевский: От российской пшеницы отказываются из-за крепкого рубля
В этом году Россия конкурирует по экспорту пшеницы с Аргентиной, Канадой, США, Австралией и даже Индией.
В этом году конкуренты России по производству пшеницы собрали большой урожай, что влияет на цены, рассказал НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
В первые три месяца сельскохозяйственного года (июль—сентябрь) экспорт российской пшеницы составил 10,9 млн тонн, сократившись почти на 29% год к году. Плохое начало сезона — результат ограниченного спроса со стороны импортеров. Покупатели российской пшеницы рассчитывают на снижение цен с текущих $226 хотя бы до $220 за тонну. Их ожидания подкрепляются ростом экспортного потенциала стран Южного полушария, пишет «Коммерсант». Злочевский отметил, что не получится сильно снизить цены из-за крепкого рубля.
«Цены не такие высокие, покупатели просто выжидают лучших цен. Им не нравится, что мировые цены не падают на фоне перепроизводства. Цены уже начинают снижаться. В этом году наши конкуренты произвели много пшеницы, поэтому конкуренция обострилась. У нас стали покупать меньше. Крепкий рубль тоже играет существенную роль в этом, подрывает нашу конкурентоспособность. У нас сегодня конкурентов как грязи… Это Аргентина, Канада, Америка, Австралия, даже Индия. Мы не можем сильно снижать цены. На фоне крепкого рубля у нас крайне низкие цены на внутреннем рынке. Экспортеры не готовы идти на риски с учетом пошлин на пшеницу. Они закладывают в закупочную цену максимальный риск», - объяснил он.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что общий прогноз на год сохраняется на уровне в 135 миллионов тонн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сработала история любви: Как сериал «Ландыши» попал в запрос аудитории
- Песков заявил, что повышение НДС является продуманным шагом
- Генпродюсер Okko раскрыл феномен сериала «Аутсорс»
- Песков: РФ хотела бы участвовать в следствии по «Северным потокам»
- Булыкина не испугал возможный уход букмекеров из футбола
- Злочевский: От российской пшеницы отказываются из-за крепкого рубля
- Умер режиссер и ведущий Тигран Кеосаян
- Для единой базы с паспортами на оружие призвали сделать тройную систему защиты
- Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС с расчетом на новые регионы РФ
- «Рано менять резину»: Москвичам пообещали возвращение тепла в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru