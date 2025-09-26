«Цены не такие высокие, покупатели просто выжидают лучших цен. Им не нравится, что мировые цены не падают на фоне перепроизводства. Цены уже начинают снижаться. В этом году наши конкуренты произвели много пшеницы, поэтому конкуренция обострилась. У нас стали покупать меньше. Крепкий рубль тоже играет существенную роль в этом, подрывает нашу конкурентоспособность. У нас сегодня конкурентов как грязи… Это Аргентина, Канада, Америка, Австралия, даже Индия. Мы не можем сильно снижать цены. На фоне крепкого рубля у нас крайне низкие цены на внутреннем рынке. Экспортеры не готовы идти на риски с учетом пошлин на пшеницу. Они закладывают в закупочную цену максимальный риск», - объяснил он.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что общий прогноз на год сохраняется на уровне в 135 миллионов тонн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

