Песков: РФ хотела бы участвовать в следствии по «Северным потокам»
26 сентября 202514:22
Россия «очень бы хотела» принимать участие в следствии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, все предложения Москвы по данному вопросу «были отвергнуты».
«Мы не имеем возможности принимать участия в следствии», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
