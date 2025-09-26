Песков: РФ хотела бы участвовать в следствии по «Северным потокам»

Россия «очень бы хотела» принимать участие в следствии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов

По его словам, все предложения Москвы по данному вопросу «были отвергнуты».

«Мы не имеем возможности принимать участия в следствии», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону известно, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокДиверсияСледствиеДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры