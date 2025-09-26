Для единой базы с паспортами на оружие призвали сделать тройную систему защиты

Люди должны понимать, что если они без основания зайдут в подобную базу, то им может грозить не только увольнение, но и уголовная ответственность, заявил НСН Михаил Пашкин.

Электронные паспорта граждан на оружие будут храниться в единой базе данных, поэтому необходимо, чтобы была тщательно проработана ее защита от утечек и мера ответственности за незаконный вход. Об этом НСН рассказал глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Госдума в первом чтении единогласно одобрила правительственный законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие, а также на патроны к нему. Контроль и учет оборота оружия будет осуществляться через автоматизированную информационную систему «Кадастр», оператором которой станет Росстандарт, пишет «Коммерсант». Пашкин указал, что для людей это будет очень удобно.

«Для государства интересно знать, сколько у людей оружия, какое, кто владеет и где оно находится. Этот электронный гражданский паспорт будет в единой базе данных. Потому что сейчас все эти базы разные: у МВД своя, у Росгвардии своя. Если все будет в одном месте, людям будет проще. Им на госуслуги будет приходить уведомление о том, что он, например, может скоро просрочиться. Главное, чтобы из этой базы никто эти данные «не украл». Защита должна быть сильная. Иначе преступники получат доступ ко всем данным о человеке. Надо сделать возможным двойной вход в эту базу: сначала идентифицироваться, а если более подробно, то чтобы был второй и третий вход. И чтобы если кто-то пользуется этой базой, руководству сразу докладывали, что такой-то сотрудник сегодня зашел и пробивал таких-то людей. Чтобы сразу была уголовная ответственность, а не только увольнение, если незаконно зашел в базу и без оснований», - рассказал он.

Ранее Пашкин уже выражал НСН опасения, что если МВД и Росгвардия объединят данные о владельцах оружия, то такая база моментально окажется в руках у мошенников и будут утечки.

