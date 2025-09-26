Умер режиссер и ведущий Тигран Кеосаян

По её словам, Кеосаян, который в январе 2025 года впал в кому и с тех пор не приходил в сознание, скончался ночью 26 сентября.

«Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», - написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.

Ранее Симоньян подтвердила, что проходит лечение от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».