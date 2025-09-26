Умер режиссер и ведущий Тигран Кеосаян
26 сентября 202514:06
Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян умер на 60-м году жизни. Как пишет RT, об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.
По её словам, Кеосаян, который в январе 2025 года впал в кому и с тех пор не приходил в сознание, скончался ночью 26 сентября.
«Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», - написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.
Ранее Симоньян подтвердила, что проходит лечение от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
