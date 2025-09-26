Песков заявил, что повышение НДС является продуманным шагом
Планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% не ухудшит инвестклимат в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, с предложением повысить НДС на два процентных пункта выступил российский Минфин.
По словам Пескова, правительство предоставило «убедительную и обоснованную аргументацию» по данному вопросу.
«Действия продуманные», - заключил он.
Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил «Радиоточке НСН», что повышение НДС может принести больше дохода государству за счёт бизнеса, а не граждан, заявил НСН Александр Бабаков.
