Песков заявил, что повышение НДС является продуманным шагом

Планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% не ухудшит инвестклимат в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шохин: Повышение НДС спровоцирует рост инфляции и ключевой ставки

Как пишет RT, с предложением повысить НДС на два процентных пункта выступил российский Минфин.

По словам Пескова, правительство предоставило «убедительную и обоснованную аргументацию» по данному вопросу.

«Действия продуманные», - заключил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил «Радиоточке НСН», что повышение НДС может принести больше дохода государству за счёт бизнеса, а не граждан, заявил НСН Александр Бабаков.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
