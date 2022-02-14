Госдеп: Посольство США на Украине переведут из Киева во Львов

Американское посольство на Украине временно переведут из Киева во Львов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Интерфакс».

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Глава Госдепа заявил, что причиной такого решения послужило резкое ускорение наращивания российских военных сил у украинских границ. По словам Блинкена, сотрудники дипмиссии вернуться обратно по мере возможности.

Блинкен также призвал американцев на Украине покинуть страну.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаСША
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