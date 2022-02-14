Госдеп: Посольство США на Украине переведут из Киева во Львов
Американское посольство на Украине временно переведут из Киева во Львов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «Интерфакс».
Глава Госдепа заявил, что причиной такого решения послужило резкое ускорение наращивания российских военных сил у украинских границ. По словам Блинкена, сотрудники дипмиссии вернуться обратно по мере возможности.
Блинкен также призвал американцев на Украине покинуть страну.
Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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