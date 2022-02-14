Госдеп: Посольство США на Украине переведут из Киева во Львов

Глава Госдепа заявил, что причиной такого решения послужило резкое ускорение наращивания российских военных сил у украинских границ. По словам Блинкена, сотрудники дипмиссии вернуться обратно по мере возможности.

Блинкен также призвал американцев на Украине покинуть страну.



Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

