СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.
Власти Финляндии конфисковали у граждан России, находящихся под санкциями Европейского союза и других стран Запада, имущество на 189 миллионов евро, сообщает MTV3.
По данным телеканала, диапазон конфискованных активов широк: это как акции и банковские вклады, так и промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны, объекты недвижимости.
Ранее президент Украины заявил, что Украина конфисковала российские активы на общую сумму около $765 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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