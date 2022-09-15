СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.

Власти Финляндии конфисковали у граждан России, находящихся под санкциями Европейского союза и других стран Запада, имущество на 189 миллионов евро, сообщает MTV3.

Правительство Украины согласовало конфискацию 903 российских активов

По данным телеканала, диапазон конфискованных активов широк: это как акции и банковские вклады, так и промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны, объекты недвижимости.

Ранее президент Украины заявил, что Украина конфисковала российские активы на общую сумму около $765 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры