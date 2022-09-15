СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.

По данным телеканала, диапазон конфискованных активов широк: это как акции и банковские вклады, так и промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны, объекты недвижимости.

Ранее президент Украины заявил, что Украина конфисковала российские активы на общую сумму около $765 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

