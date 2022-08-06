На Украине заявили о конфискации российских активов на $765 млн

Украина конфисковала российские активы на общую сумму около $765 млн. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Правительство Украины согласовало конфискацию 903 российских активов

Как заявил глава государства в своем видеообращении, в ходе совещания по санкционной политике и конфискации РФ активов ему доложили об изъятии собственности на 28 млрд гривен (порядка $765 млн).

Зеленский отметил, что работа продолжается, Киев предлагает конфисковать еще более 900 принадлежащих России объектов.

«А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию», — цитирует Зеленского ТАСС.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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