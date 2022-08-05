Правительство Украины согласовало конфискацию 903 российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство согласовало указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России. Он заявил, речь идет о 903 объектах, в числе которых имущество, принадлежащее российскому государству, подсанкционным гражданам и компаниям из России, а также активы российских банков.

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Украинский премьер отметил, что вырученные средства правительство намерено направить на оборону и восстановление страны.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в своём Telegram-канале ранее прокомментировал планы Великобритании конфисковать активы РФ в пользу Украины. По его мнению, подобные действия Лондона являются «грабежом и воровством».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:КонфискацияУкраина
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