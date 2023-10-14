СМИ: Власти Египта отказались пропускать иностранных граждан через КПП «Рафах»
14 октября 202316:07
Египетские власти отказались пропускать иностранных граждан через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщает Al-Qahera News со ссылкой на источники.
Отмечается, что отказано было иностранцам, проживающим в секторе Газа.
Ранее палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Палестина окажет помощь в эвакуации россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru