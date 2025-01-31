СМИ: До катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса
Вертолет помешал посадке другого самолета за сутки до авиакатастрофы с военным вертолетом и пассажирским лайнером в небе над Вашингтоном. Об этом пишет The Washington Post.
Газета представила данные изученных аудиозаписей радиопереговоров. Как выяснилось, борт авиакомпании Republic Airways из Хартфорда, штат Коннектикут, в американскую столицу заходил на посадку, когда на пути у него возник вертолет. Лайнер ушел с глиссады и пошел на второй круг. Самолет смог сесть со следующей попытки.
Ранее в Вашингтоне самолет и вертолет столкнулись в районе аэропорта имени Рональда Рейгана, оба воздушных судна упали в реку Потомак, напоминает RT. Президент США Дональд Трамп допустил, что причиной катастрофы стало искажение в очках ночного видения экипажа вертолета.
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