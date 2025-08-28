СМИ: Венгрия оспорит в суде использование ЕС активов РФ для Украины

По данным издания, иск — против Совета ЕС и Европейского фонда мира. В своем запросе Венгрия требует отменить решение Совета ЕС от мая 2024 года, которое позволяет использовать прибыль от замороженных российских активов, так как решение Совета ЕС было принято в обход мнения Венгрии, которая воздержалась при голосовании. Таким образом, совет ЕС грубо нарушил принципы принятия решений, закрепленные в договорах организации.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация активов России, к чему призывают некоторые страны, чревата системными последствиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

