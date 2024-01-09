СМИ: Венгрия может снять вето на выделение помощи Украине

Венгрия может отказаться от вето на выделение Евросоюзом денег Украине, если будет пересмотрена схема финансирования. Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломатов и документ, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

По данным американского издания, Будапешт снимет вето при условии, что Евросовет ежегодно будет пересматривать помощь Киеву.

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Планируется, что Евросоюз каждый год будет выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро в течение четырех лет вместо ранее предложенного пакета в размере 50 миллиардов евро.

Вместе с тем ряд дипломатов в ЕС опасаются, что предложение Венгрии не обеспечит стабильность помощи, так как это позволит Орбану ежегодно блокировать финансирование.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз готовит резервный план помощи Киеву на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки главы правительства Венгрии Виктора Орбана.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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