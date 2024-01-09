СМИ: Венгрия может снять вето на выделение помощи Украине

Венгрия может отказаться от вето на выделение Евросоюзом денег Украине, если будет пересмотрена схема финансирования. Об этом сообщило Politico со ссылкой на дипломатов и документ, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

По данным американского издания, Будапешт снимет вето при условии, что Евросовет ежегодно будет пересматривать помощь Киеву.