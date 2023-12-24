Шесть европейских стран не присоединились к декларации по гарантиям безопасности Украины
24 декабря 202304:02
Шесть стран европейского союза отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сообщает издание «Страна.ua».
Как заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига, речь идет об Австрии, Польши, Венгрии, Словакии, Хорватии и Мальте. Отмечается, что эти страны «имеют политическую волю стать стороной декларации».
Ранее Киев заявил о начале переговоров с Италией о гарантиях безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Миронов пожаловался на отмену елок в школах из-за мигрантов
- Шесть европейских стран не присоединились к декларации по гарантиям безопасности Украины
- СМИ: ВС РФ могут атаковать Европу зимой 2024—2025 года
- В ХАМАС поддержали позицию делегации РФ в СБ ООН о прекращении войны
- В спецназе «Ахмат» заявили, что ВСУ ударили фосфором по своим же позициям
- ФСБ: Сафронов передал Чехии сведения о спутниках ГРУ
- 10 украинских волонтеров сбежали за границу
- СМИ: Россия посылает Западу сигналы о готовности к переговорам с Украиной
- В Новый год в Москве ожидается мороз до -9 °С
- До пяти выросло число пострадавших в Белгородской области после атаки БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru