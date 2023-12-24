Шесть европейских стран не присоединились к декларации по гарантиям безопасности Украины

Шесть стран европейского союза отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский сообщил о переговорах с Францией по гарантиям безопасности

Как заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига, речь идет об Австрии, Польши, Венгрии, Словакии, Хорватии и Мальте. Отмечается, что эти страны «имеют политическую волю стать стороной декларации».

Ранее Киев заявил о начале переговоров с Италией о гарантиях безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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