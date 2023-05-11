СМИ: Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью более 250 километров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, Storm Shadow может наносить удары вглубь контролируемых РФ бывших украинских территорий на востоке. Как сообщил неназванный чиновник, Киев предоставил Лондону гарантии, что ракеты не будут применять «внутри России».

Высокопоставленный американский военный чиновник считает, что снаряды Storm Shadow «меняют правила игры с точки зрения дальности».

Ранее СМИ сообщили, что Лондон попросил «выразить заинтересованность» в предоставлении Киеву снарядов с дальностью до 300 километров.

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ФОТО: РИА Новости
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