СМИ: Британия может отправить Украине ракеты большой дальности

Великобритания, вероятно, готовится отправить Украине ракеты большой дальности. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU).

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По данным издания, в уведомлении о закупках фонда, который управляется британским Минобороны, военное ведомство просит «выразить заинтересованность» в передаче дальнобойных снарядов.

«Минобороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль», — отмечается в материале.

Ответ на уведомление требовалось предоставить в течение трех дней, пишет RT.

Ранее стало известно, что США собираются предоставить Киеву дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаВеликобритания

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