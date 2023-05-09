СМИ: Британия может отправить Украине ракеты большой дальности

По данным издания, в уведомлении о закупках фонда, который управляется британским Минобороны, военное ведомство просит «выразить заинтересованность» в передаче дальнобойных снарядов.

«Минобороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль», — отмечается в материале.

Ответ на уведомление требовалось предоставить в течение трех дней, пишет RT.

Ранее стало известно, что США собираются предоставить Киеву дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд, сообщает телеканал «360».

