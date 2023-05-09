СМИ: Британия может отправить Украине ракеты большой дальности
Великобритания, вероятно, готовится отправить Украине ракеты большой дальности. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU).
По данным издания, в уведомлении о закупках фонда, который управляется британским Минобороны, военное ведомство просит «выразить заинтересованность» в передаче дальнобойных снарядов.
«Минобороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль», — отмечается в материале.
Ответ на уведомление требовалось предоставить в течение трех дней, пишет RT.
Ранее стало известно, что США собираются предоставить Киеву дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru