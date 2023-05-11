СМИ: Украине передали более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Брянской области

Семь населенных пунктов приграничного Белгородского района Белгородской области остаются без света

Зеленский заявил, что ВСУ нужно еще немного времени для подготовки контрнаступления

Бастрыкин утверждает, что ВСУ готовили наступление на Донбасс в марте 2022 года

Офицеры России: Украина 9 мая пыталась атаковать Москву

Российские компании могут начать полеты в Грузию на следующей неделе