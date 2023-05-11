СМИ: Украине передали более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

Западные страны с декабря направили на Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты в рамках подготовки ВСУ к контрнаступлению. Об этом пишет Bloomberg.

Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ

По данным агентства, численность украинской армии составляет около 700 тысяч человек. Часть подразделений оснащена западным вооружением, другая — оружием советского производства. Отмечается, что ВСУ необходима координация действий «пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны», чтобы максимально эффективно использовать переданные союзниками средства.

Bloomberg прогнозирует, что в случае неудачи Киева в контрнаступлении конфликт перейдет к «очередному зимнему тупику». Также агентство допускает усиление давления на Украину, чтобы в рамках соглашения о прекращении огня заставить власти отказаться от планов по возвращению территорий.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо «еще немного» времени для подготовки к контрнаступлению, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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