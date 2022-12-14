СМИ: Вашингтон решил подтолкнуть Киев к территориальным уступкам
Несмотря на официальные заявления, Вашингтон продолжает подталкивать Киев к переговорам с Москвой, сообщает The American Conservative.
По данным издания, США продолжают склонять украинского лидера Владимира Зеленского к идее достижения компромисса с Россией. Сначала американские власти подтолкнули Киев к возобновлению переговоров с Москвой, после чего стали предлагать пойти на компромисс с Россией.
После этого Зеленского ждал «настоящий сюрприз» от Белого дома, где заявили, что слова о «территориальной целостности» Украины «могут быть свободно интерпретированы». Так американские власти показали свою открытость к возможному прекращению огня.
Также Вашингтон предложил сделку, согласно которой РФ «оставит себе Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта». Обсудить дальнейший статус этих территорий Вашингтон хочет позднее, несмотря на заявления Москвы о том, что статус вошедших в состав РФ территорий пересмотру не подлежит.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для достижения мира Украине следует учитывать новые реалии. Это новые субъекты, которые появились у России «в результате референдумов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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