В Камышине убит федеральный судья, следствие проверяет версию о ревности
В Камышине Волгоградской области вечером был убит федеральный судья Василий Ветлугин, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, нападение совершил военнослужащий, находившийся в отпуске. Причиной преступления могла стать ревность, отмечает SHOT.
По данным Telegram-канала, нападавший подкараулил судью возле здания Камышинского районного суда, выстрелил в него из карабина «Сайга», а затем причинил телесные повреждения.
Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что было слышно несколько выстрелов, после чего нападавший использовал нож, передает «Радиоточка НСН».
