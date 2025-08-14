В Камышине убит федеральный судья, следствие проверяет версию о ревности

По данным Telegram-канала, нападавший подкараулил судью возле здания Камышинского районного суда, выстрелил в него из карабина «Сайга», а затем причинил телесные повреждения.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что было слышно несколько выстрелов, после чего нападавший использовал нож, передает «Радиоточка НСН».

