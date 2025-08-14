При атаке дрона в Белгородской области ранен 12-летний ребенок

В Белгородской области 12-летний ребенок пострадал в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Таврово, мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Его доставляют в детскую областную клиническую больницу. В двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады, осколками посечён легковой автомобиль.

По данным главы региона, атаки дронов зафиксированы и в других населенных пунктах Белгородского района. В селе Бочковка повреждены гараж и окна частного дома, в посёлке Майский — кровля частного дома, в селе Никольское — окна, забор и ворота.

Силы ПВО сбили над Белгородской областью и Кубанью 10 беспилотников ВСУ

В Белгороде удар беспилотников повредил фасад социального объекта, выбил окна в девяти квартирах трех многоквартирных домов и забор частного домовладения. Осколки задели 23 автомобиля, у одного коммерческого здания повреждена кровля, у другого — остекление.

Гладков отметил, что все оперативные службы продолжают работать на местах, а данные о последствиях атак уточняются, передает «Радиоточка НСН».

