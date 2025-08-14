Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в груди

В Танзании 44-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска и узнал, что восемь лет жил с лезвием ножа в грудной клетке, сообщает The Sun.

По данным издания, пациент не испытывал боли и имел нормальные жизненные показатели. В ходе беседы он рассказал врачам, что получил ножевое ранение во время драки восемь лет назад, но тогда медики обработали лишь видимые травмы.

Президента Бразилии Лулу да Силву вновь прооперируют

Рентген показал, что в груди все это время находилось крупное лезвие, чудом не задевшее жизненно важные органы. Хирурги удалили предмет и гной, скопившийся вокруг него.

Операция прошла успешно, восстановление пациента заняло короткое время и осложнений не вызвало, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОперацияВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры