Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в груди
В Танзании 44-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска и узнал, что восемь лет жил с лезвием ножа в грудной клетке, сообщает The Sun.
По данным издания, пациент не испытывал боли и имел нормальные жизненные показатели. В ходе беседы он рассказал врачам, что получил ножевое ранение во время драки восемь лет назад, но тогда медики обработали лишь видимые травмы.
Рентген показал, что в груди все это время находилось крупное лезвие, чудом не задевшее жизненно важные органы. Хирурги удалили предмет и гной, скопившийся вокруг него.
Операция прошла успешно, восстановление пациента заняло короткое время и осложнений не вызвало, передает «Радиоточка НСН».
