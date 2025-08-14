Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в груди

В Танзании 44-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска и узнал, что восемь лет жил с лезвием ножа в грудной клетке, сообщает The Sun.

По данным издания, пациент не испытывал боли и имел нормальные жизненные показатели. В ходе беседы он рассказал врачам, что получил ножевое ранение во время драки восемь лет назад, но тогда медики обработали лишь видимые травмы.