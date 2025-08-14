В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами
Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортёров. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
Как поясняется в сообщении, решение связано с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.
Ранее компании обязаны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% полученной в иностранной валюте выручки и продавать на внутреннем рынке не менее 90% этих средств. Теперь эти требования сведены к нулю.
Власти отметили, что экспортеры неоднократно перевыполняли план, реализуя валюту примерно на 40% больше установленного норматива, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами
- В ГД попросили сохранить звонки в иностранных мессенджерах
- Учеба на МАXимум: Учителя подтвердили требование скачивать мессенджер MAX
- При атаке дрона в Белгородской области ранен 12-летний ребенок
- От криминальной комедии до Болливуда: Чем удивил кинофестиваль «Окно в Европу»
- В Анкоридже повредили собор перед встречей Путина и Трампа
- В Ростове-на-Дону увеличилось число поврежденных после атаки дронов домов
- СМИ: Нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака раздражает США
- «Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов
- Ложка нектара в бочке дегтя: Как с помощью меда вылечить глаза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru