В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Ранее компании обязаны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% полученной в иностранной валюте выручки и продавать на внутреннем рынке не менее 90% этих средств. Теперь эти требования сведены к нулю.

Власти отметили, что экспортеры неоднократно перевыполняли план, реализуя валюту примерно на 40% больше установленного норматива, передает «Радиоточка НСН».

