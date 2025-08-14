В России отменили обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортёров. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Как поясняется в сообщении, решение связано с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.

Правительство продлило продажу валютной выручки экспортерами до 2026 года

Ранее компании обязаны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% полученной в иностранной валюте выручки и продавать на внутреннем рынке не менее 90% этих средств. Теперь эти требования сведены к нулю.

Власти отметили, что экспортеры неоднократно перевыполняли план, реализуя валюту примерно на 40% больше установленного норматива, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭкспортВалюта

Горячие новости

Все новости

партнеры