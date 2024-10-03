СМИ: В зоне СВО погиб отец 14 детей

Сообщается, что 11 из 14 детей являются несовершеннолетними. Также у мужчины осталась супруга.

Мэлех заключил контракт с Минобороны России в июле 2024 года, когда единовременную выплату контрактникам власти республики увеличили до миллиона рублей.

Ранее ветеран войны в Афганистане и исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в бою в зоне спецоперации.

