СМИ: В зоне СВО погиб отец 14 детей
3 октября 202414:10
В зоне спецоперации России на Украине погиб 44-летний житель Татарстана, отец 14 детей Авраам Мэлех. Об этом сообщил телеканал «Елабуга 24».
Сообщается, что 11 из 14 детей являются несовершеннолетними. Также у мужчины осталась супруга.
Мэлех заключил контракт с Минобороны России в июле 2024 года, когда единовременную выплату контрактникам власти республики увеличили до миллиона рублей.
Ранее ветеран войны в Афганистане и исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в бою в зоне спецоперации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru