СМИ: В зоне СВО погиб отец 14 детей

В зоне спецоперации России на Украине погиб 44-летний житель Татарстана, отец 14 детей Авраам Мэлех. Об этом сообщил телеканал «Елабуга 24».

Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации

Сообщается, что 11 из 14 детей являются несовершеннолетними. Также у мужчины осталась супруга.

Мэлех заключил контракт с Минобороны России в июле 2024 года, когда единовременную выплату контрактникам власти республики увеличили до миллиона рублей.

Ранее ветеран войны в Афганистане и исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в бою в зоне спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеГибельСпецоперация

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