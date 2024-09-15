Исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в зоне СВО
Ветеран войны в Афганистане и исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в бою в зоне спецоперации, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу комитета по делам воинов-интернационалистов государств - участников СНГ.
Обстоятельства гибели Юрко неизвестны. Ему был 61 год. На спецоперацию певец ушел добровольцем.
В годы войны в Афганистане Юрко служил в Кандагаре. Он не был профессиональным военным. Получил образование по специальностям радиомонтажник, юрист и специалист по государственному и муниципальному управлению.
В 1988 году Юрко стал лауреатом конкурса «Когда поют солдаты». Он участвовал в фестивалях и записывал альбомы, отмечает «Радиоточка НСН».
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