Исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в зоне СВО

Ветеран войны в Афганистане и исполнитель военно-патриотических песен Станислав Юрко погиб в бою в зоне спецоперации, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу комитета по делам воинов-интернационалистов государств - участников СНГ.

Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации

Обстоятельства гибели Юрко неизвестны. Ему был 61 год. На спецоперацию певец ушел добровольцем.

В годы войны в Афганистане Юрко служил в Кандагаре. Он не был профессиональным военным. Получил образование по специальностям радиомонтажник, юрист и специалист по государственному и муниципальному управлению.

В 1988 году Юрко стал лауреатом конкурса «Когда поют солдаты». Он участвовал в фестивалях и записывал альбомы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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