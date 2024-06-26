Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации

Актер и певец Михаил Пекцоркин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Горномарийский драматический театр в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив... театра с прискорбием сообщает, что в ходе спецоперации погиб артист театра Пекцоркин Михаил Павлович», — говорится в сообщении.