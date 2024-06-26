Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации
Актер и певец Михаил Пекцоркин погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Горномарийский драматический театр в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Коллектив... театра с прискорбием сообщает, что в ходе спецоперации погиб артист театра Пекцоркин Михаил Павлович», — говорится в сообщении.
Учреждение выразило соболезнования родным и близким артиста.
По данным из открытых источников, Михаил Пекцоркин родился в 1968 году, служил в Горномарийском драмтеатре в Козьмодемьянске с 1994-го, некоторое время сотрудничал с Театром оперы и балета им. Сапаева (Йошкар-Ола). Артист также был известен в качестве певца, он давал сольные концерты, выступал на марийских фестивалях, в том числе исполняя на горномарийском языке кавер-версии мировых хитов.
Ранее стало известно, что в Воронеже умер заслуженный артист России Михаил Мальцев, актеру было 74 года, пишет 360.ru.
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