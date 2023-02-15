СМИ: В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны

На сегодняшний день силы самообороны могут применять оружие для того, чтобы сбить объект, который нарушил воздушное пространство и угрожает жизни населения. Власти же планируют смягчить нынешние правила.

Изменение законодательство предусмотрено в рамках борьбы с потенциальным вторжением китайских воздушных шаров на территорию страны - Япония трижды сталкивалась с неопознанными летательными объектами: в ноябре 2019 года над префектурой Кагосима, в июне 2020 над городом Сэндай и в сентябре над префектурой Аомори.

Ранее СМИ сообщили, что американские специалисты обнаружили в обломках сбитого китайского аэростата электронику. Они допускают, что оборудование может использоваться для разведки.

