СМИ: В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны

Власти Японии хотят изменить правила в применении оружия для самообороны, что позволит сбивать воздушные шары. Об этом сообщает телеканал NHK.

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На сегодняшний день силы самообороны могут применять оружие для того, чтобы сбить объект, который нарушил воздушное пространство и угрожает жизни населения. Власти же планируют смягчить нынешние правила.

Изменение законодательство предусмотрено в рамках борьбы с потенциальным вторжением китайских воздушных шаров на территорию страны - Япония трижды сталкивалась с неопознанными летательными объектами: в ноябре 2019 года над префектурой Кагосима, в июне 2020 над городом Сэндай и в сентябре над префектурой Аомори.

Ранее СМИ сообщили, что американские специалисты обнаружили в обломках сбитого китайского аэростата электронику. Они допускают, что оборудование может использоваться для разведки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Япония
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