СМИ: В Японии пересмотрят правила применения оружия для самообороны
Власти Японии хотят изменить правила в применении оружия для самообороны, что позволит сбивать воздушные шары. Об этом сообщает телеканал NHK.
На сегодняшний день силы самообороны могут применять оружие для того, чтобы сбить объект, который нарушил воздушное пространство и угрожает жизни населения. Власти же планируют смягчить нынешние правила.
Изменение законодательство предусмотрено в рамках борьбы с потенциальным вторжением китайских воздушных шаров на территорию страны - Япония трижды сталкивалась с неопознанными летательными объектами: в ноябре 2019 года над префектурой Кагосима, в июне 2020 над городом Сэндай и в сентябре над префектурой Аомори.
Ранее СМИ сообщили, что американские специалисты обнаружили в обломках сбитого китайского аэростата электронику. Они допускают, что оборудование может использоваться для разведки.
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