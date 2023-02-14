США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики
Американские специалисты нашли в обломках сбитого ранее над океаном китайского аэростата электронику, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил.
Специалисты предполагают, что, возможно, оборудование могло использоваться в целях разведки.
"Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции", - приводит слова военных New York Post.
Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с НСН выразил мнение, что аэростаты продолжат появляться над территорией США, а их целью является поиск слабых мест в ПВО страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru