США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики

Американские специалисты нашли в обломках сбитого ранее над океаном китайского аэростата электронику, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил.

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Специалисты предполагают, что, возможно, оборудование могло использоваться в целях разведки.

"Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции", - приводит слова военных New York Post.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с НСН выразил мнение, что аэростаты продолжат появляться над территорией США, а их целью является поиск слабых мест в ПВО страны.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:Разведка
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