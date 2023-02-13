МИД Китая: Аэростаты США более 10 раз вторгались в воздушное пространство КНР

Аэростаты США в 2022 году более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

США усилили слежку за воздушным пространством после инцидента с китайским аэростатом

«Только с прошлого года американские "высотные аэростаты" более 10 раз незаконно нарушали воздушное пространство КНР без разрешения китайских властей», — цитирует Ван Вэньбиня ТАСС.

Представитель МИД КНР призвал Вашингтон «задуматься о своих собственных действиях».

Дипломат добавил, что США — «крупнейшая в мире шпионская держава», которая обладает наиболее широкой разведывательной сетью. Ван Вэньбинь указал, что американское Агентство национальной безопасности просматривает текстовые сообщения и прослушивает телефонные звонки, в том числе высокопоставленных лиц из стран Европы.

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ФОТО: РИА Новости
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