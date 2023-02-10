В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о повреждении энергообъектов

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в населенном пункте повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

«Атаковали объекты энергетической инфраструктуры», — отметил чиновник.

По словам Куртева, было зафиксировано 17 ударов в течение часа, пишет RT. Это максимальный показатель с февраля 2022 года.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в пятницу в Запорожье, Днепропетровске и Харькове были слышны взрывы. До этого в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Николаевской областях объявили воздушную тревогу, пишет РИА ФАН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывыРегионыУкраина
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