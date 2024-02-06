Госдеп не стал комментировать данные о том, что Ил-76 сбит ЗРК Patriot

Замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател переадресовал соответствующий вопрос украинской стороне.

«Пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на российский Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

