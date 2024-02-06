Госдеп не стал комментировать данные о том, что Ил-76 сбит ЗРК Patriot
Администрация США отказалась от комментариев информации о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в Белгородской области ВСУ из ЗРК Patriot американского производства, сообщает «РЕН ТВ».
Замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател переадресовал соответствующий вопрос украинской стороне.
«Пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на российский Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru