СМИ: в США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины

Закон о ленд-лизе для Киева, который ни разу не был применен в действительности, прекратил свое действие в США, сообщает ТАСС.

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Документ позволял американскому лидеру Джо Байдену передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре. В реальности этот механизм так и не использовали, так как Киев и без того получал от Вашингтона помощь по другим программам без необходимости платить за нее сразу. Это было более выгодно Украине, чем ленд-лиз.

Ранее в США подготовили законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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