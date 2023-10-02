СМИ: в США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины

Документ позволял американскому лидеру Джо Байдену передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре. В реальности этот механизм так и не использовали, так как Киев и без того получал от Вашингтона помощь по другим программам без необходимости платить за нее сразу. Это было более выгодно Украине, чем ленд-лиз.

Ранее в США подготовили законопроект об оружейном ленд-лизе для Тайваня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

