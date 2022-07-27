«Политическое заклинание»: Просьбу Украины у США о газовом ленд-лизе назвали бредовой
За этой просьбой может последовать и подписание ничего не значащих меморандумов и деклараций, сказал в эфире НСН Александр Фролов.
Просьба Украины у США о «газовом ленд-лизе» является пустой политической декларацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев намерен обратиться у Вашингтону с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения «сложнейшей зимы в истории».
«Все это звучит немножечко бредово. Во-первых, руководство США не оказывает никакого влияния на направление поставок газа. Более того, подавляющее число поставщиков американского сжиженного природного газа вообще не являются американскими компаниями. Евросоюз сейчас будет выбирать весь газ, который есть в зоне доступа, потому что ему надо как-то справляться с ситуацией с поставками газа из РФ. Никому не будет дела до газовых сложностей Украины, поэтому, когда Киев обращается к американцам и просит: "Дайте нам ленд-лиз". Забавно это слышать. В данной ситуации мы слышим какое-то политическое заклинание. Возможно, за ним последует подписание каких-нибудь меморандумов, деклараций и прочих ничего не означающих документов. Украина решила напомнить о себе, не более того», - сказал Фролов.
По его словам, Украина не обладает мощностями для приема СПГ, а Польша с ней делиться не будет.
«Украина не обладает мощностями для приема сжиженного природного газа. Еще при президенте Порошенко, Украина заключила контракт с польской компанией на закупку СПГ, который идет на польский терминал. Этот терминал позволяет принимать порядка 5 млрд кубометров газа в год, при этом Польша потребляет 20-22 млрд кубометров газа в год и вряд ли будет в восторге от идеи нагружать терминал, которого ей явно не хватает для обеспечения собственных потребностей. Украина в 2021 году потребляла порядка 28 млрд кубометров, из которых порядка 20 добывала сама. Ей нужно импортировать порядка 8-9 млрд кубов. На двоих им терминала не хватит», - отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики.
При этом Фролов объяснил, где Украина будет брать газ предстоящей зимой.
«Украина – газодобывающая страна. Теоретически она имеет возможность получать напрямую с западного направления. Кроме того, часть газа, который мы экспортируем через территорию Украины, она может покупать у западных партнеров, закачивать в подземные хранилища и использовать для текущих нужд. Но страны Евросоюза сейчас, мягко говоря, не очень заинтересованы в том, чтобы кому-то перепродавать газ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
С 27 июля поставки газа в Европу по «Северному потоку» сократились до 20% из-за остановки для ремонта еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая».
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