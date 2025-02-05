СМИ: В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов долларов

В США назревает скандал из-за денег, выделенных на восстановление Украины после окончания боевых действий, сообщает RT.

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Речь идет о средствах, выделенных по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Для восстановления украинской инфраструктуры может потребоваться до 420 млрд долларов. Как заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, у Вашингтона нет таких денег. Американские власти пытаются скинуть все расходы на Европу, поскольку поняли, что победить в украинском конфликте на поле боя не удастся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а просто использовал средства американских налогоплательщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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