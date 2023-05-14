СМИ: в Риме устроили протест против поставок оружия Украине

В Риме прошла акция протеста к приезду украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Il Giornale.

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Итальянские коммунисты собрались около Колизея. Они выступили против поставок вооружения Киеву. «Зеленскому здесь не рады», — гласит одна из надписей на плакате. Как считают активисты, лидер Украины предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов Североатлантического альянса, США и Евросоюза.

Протестующие осудили политику правительства Италии, которое продолжает отправлять оружие в бывшую советскую республику.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность посредничества Ватикана для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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