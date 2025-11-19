СМИ: В рассекреченном документе НАТО содержатся планы первого ядерного удара по СССР
Согласно рассекреченному документу НАТО 1969 года, Альянс в период холодной войны официально допускал возможность первого применения ядерного оружия против СССР, даже в ответ на обычное нападение, сообщает ТАСС.
Речь идет о «Временных политических руководящих принципах первоначального тактического применения ядерного оружия НАТО». В документе подчеркивается, что такая политика предусматривала «инициирование ядерных действий со стороны Североатлантического альянса, когда противник еще не применил ядерное оружие».
Целью первого удара было не столько военное превосходство, сколько принуждение противника к прекращению атаки путем демонстрации готовности к эскалации. Альянс рассматривал различные сценарии — от демонстративных взрывов до применения тактического ядерного оружия на поле боя.
Ранее испытания ракеты «Буревестник» вызвали серьезную обеспокоенность в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
