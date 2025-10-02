Путин: Россию дважды не пустили в НАТО

Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО - с целью избежать блоковой конфронтации. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», он напомнил, что это было в 1954 году, ещё во времена Сооветсткого Союза, а также в 2000 году.

«Оба раза мы получили отказ, причём с порога», - подчеркнул глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
