Путин: Россию дважды не пустили в НАТО
2 октября 202518:44
Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО - с целью избежать блоковой конфронтации. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», он напомнил, что это было в 1954 году, ещё во времена Сооветсткого Союза, а также в 2000 году.
«Оба раза мы получили отказ, причём с порога», - подчеркнул глава государства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин рассказал о продвижении российских войск на фронте
- Путин: России никогда не было свойственно расистское отношение
- В России тратят миллионы рублей на обслуживание пустующих квартир
- Журова выступила против введения ОГЭ по физкультуре
- Путин призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах
- Путин описал попытки гегемонии Запада поговоркой «Против лома нет приёма»
- Путин: Россию дважды не пустили в НАТО
- Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно
- Военэксперт Кнутов назвал оружие, способное нейтрализовать «Томагавки»
- Учителя назвали самый желанный подарок от учеников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru