СМИ: В Польше ожидают наплыва украинцев из-за ударов России по инфраструктуре

Польше грозит новая волна украинских беженцев из-за последствий ударов России по украинской энергоинфраструктуре, сообщает Business Insider со ссылкой на главу департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуша Марчинского.

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По его словам, это может произойти осенью и зимой. «Нам нужно быть готовыми к этому», — отметил Марчинский.

Ранее в Верховной Раде заявили, что верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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