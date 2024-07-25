СМИ: В Польше ожидают наплыва украинцев из-за ударов России по инфраструктуре

По его словам, это может произойти осенью и зимой. «Нам нужно быть готовыми к этому», — отметил Марчинский.

Ранее в Верховной Раде заявили, что верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

