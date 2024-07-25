СМИ: В Польше ожидают наплыва украинцев из-за ударов России по инфраструктуре
25 июля 202406:37
Польше грозит новая волна украинских беженцев из-за последствий ударов России по украинской энергоинфраструктуре, сообщает Business Insider со ссылкой на главу департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуша Марчинского.
По его словам, это может произойти осенью и зимой. «Нам нужно быть готовыми к этому», — отметил Марчинский.
Ранее в Верховной Раде заявили, что верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru