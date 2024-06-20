«Проблема неминуема!»: Украина надеется на АЭС, генераторы и дрова
После российских ударов по энергетической инфраструктуре украинский оборонпром может рассчитывать только на АЭС, а вот простым украинцам этих мощностей не хватит, сказал НСН Сергей Правосудов.
На Украине принимаются крайние меры, чтобы снизить потребление электроэнергии в стране, заявил НСН директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине к началу зимы, передает РИА Новости. Он также заявил, что Украина надеется на помощь союзников в этом вопросе. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что энергетическая ситуация в стране зимой будет близка к катастрофической. Правосудов отметил, что АЭС остаются последней надеждой, так как их не будут обстреливать.
«На сегодняшний день у них главная надежда на АЭС, это основа обеспечения электричеством. Понятно, что их не хватает, нужны какие-то дополнительные меры. Летом украинцы рассчитывают на солнечные панели, но зимой они плохо помогают. Тут единственная надежда на какие-нибудь небольшие генераторы, вплоть до дизельных, которые никто не будет бомбить. Их нужно будет огромное количество. Все понимают, что проблема неминуема. Кто-то предлагает переселять городских жителей в сельскую местность, чтобы они топили жилище дровами. Также предлагают собирать пенсионеров в общежития, чтобы не отапливать каждую квартиру. Оборонная промышленность рассчитывает на АЭС, так как их никто бомбить не собирается, надежда только на них», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что украинские власти в первую очередь будут снабжать электроэнергией предприятия военной промышленности
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