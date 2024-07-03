Депутат Рады Кучеренко: Верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой
Верхние этажи домов на Украине рискуют остаться без воды и отопления зимой из-за отключений электроэнергии. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью украинским СМИ.
Он объяснил, что для отопления этажей домов выше девятого используются насосы, которые работают от электроэнергии. Поэтому, указал Кучеренко, в случае перебоев с энергоснабжением эти насосы не смогут подавать воду и тепло жителям верхних этажей.
Что касается канализации в многоквартирных домах, депутат исключил какие-то либо проблемы в связи с ее работой самотеком.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал НСН, что на Украине принимаются крайние меры, чтобы снизить потребление электроэнергии в стране, передает «Радиоточка НСН».
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