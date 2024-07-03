Депутат Рады Кучеренко: Верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой

Он объяснил, что для отопления этажей домов выше девятого используются насосы, которые работают от электроэнергии. Поэтому, указал Кучеренко, в случае перебоев с энергоснабжением эти насосы не смогут подавать воду и тепло жителям верхних этажей.

Что касается канализации в многоквартирных домах, депутат исключил какие-то либо проблемы в связи с ее работой самотеком.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал НСН, что на Украине принимаются крайние меры, чтобы снизить потребление электроэнергии в стране, передает «Радиоточка НСН».

