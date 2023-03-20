СМИ: В Нидерландах на танке возле музея нарисовали символ Z в поддержку спецоперации

В Нидерландах перед музеем свободы в Грусбеке на российском танке нарисовали символ Z в поддержку спецоперации, сообщает портал NL Times.

Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области

По данным СМИ, граффити в виде буквы Z белой краской нарисовал неизвестный. Уточняется. что символ быстро стёрли работники музея. Также они обратились в полицию.

Директор музея Вил Лендерс сообщил, что злоумышленники понесут наказание на порчу исторического объекта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале снимок с граффити в Лондоне, созданным к годовщине проведения специальной военной операции России на Украине, передаёт НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:НидерландыГраффитиСпецоперация

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