Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области

В поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области открыли первый в России памятника героям специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.

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Мемориал установили недалеко от местной школы. По словам Егорова, памятник станет центром патриотического воспитания местной молодежи. По его мнению, на примерах «героев специальной военной операции» нужно растить подрастающее поколение и учиться самим.

Памятник в честь героев спецоперации хотят поставить и в самом Тамбове. Ранее на месте будущего мемориала рядом с парком Победы установили закладной камень.

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ФОТО: Правительство Тамбовской области
ТЕГИ:СпецоперацияТамбовПамятники
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