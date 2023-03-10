Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области

Мемориал установили недалеко от местной школы. По словам Егорова, памятник станет центром патриотического воспитания местной молодежи. По его мнению, на примерах «героев специальной военной операции» нужно растить подрастающее поколение и учиться самим.

Памятник в честь героев спецоперации хотят поставить и в самом Тамбове. Ранее на месте будущего мемориала рядом с парком Победы установили закладной камень.

Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ) в Екатеринбурге ранее объяснил появление рекламы на цифровом табло на фасаде здания вместо литеры Z тестированием цифрового экрана, передает НСН.



