Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области
В поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области открыли первый в России памятника героям специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.
Мемориал установили недалеко от местной школы. По словам Егорова, памятник станет центром патриотического воспитания местной молодежи. По его мнению, на примерах «героев специальной военной операции» нужно растить подрастающее поколение и учиться самим.
Памятник в честь героев спецоперации хотят поставить и в самом Тамбове. Ранее на месте будущего мемориала рядом с парком Победы установили закладной камень.
Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ) в Екатеринбурге ранее объяснил появление рекламы на цифровом табло на фасаде здания вместо литеры Z тестированием цифрового экрана, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»
- Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
- ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину остался стабильно высоким
- Госдума одобрила свыше ста законопроектов Верховного суда
- Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области
- СМИ: торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы
- МИД: Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в Россию
- Акинфеев и Дасаев вошли в топ-50 лучших голкиперов мира
- Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований
- «Яндекс» перевел сотрудников на гибридный график с возможностью работы за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru