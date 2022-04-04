«Ребята, мы за вами наблюдаем»: Рогозин «поздравил» НАТО снимком из космоса
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил НАТО в день основания альянса, что России наблюдает за ним из космоса. В качестве подтверждения глава госкорпорации опубликовал в нескольких соцсетях фотоснимок штаб-квартиры североатлантического альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником «Ресурс-П».
Рогозин напомнил, что 4 апреля 1949 года представители 12 государств, включая Великобританию, США, Канаду, Францию, подписали Североатлантический Договор. «Так родилась НАТО - главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну», - написал гендиректор «Роскосмоса» в своём Telegram.
Рогозин предложил «полюбоваться» головным офисом НАТО своих «старых знакомых по работе в Брюсселе», особенно генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В 2008 – 2011 годах Дмитрий Рогозин занимал должность постоянного представителя РФ при НАТО
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