СМИ: В Минске задержан координатор беспорядков
Белорусские СМИ сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков в Минске, передал белорусский гостелеканал ОНТ.
«Один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда минчанин и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями», — говорится в сообщении гостелеканала ОНТ в соцсетх.
RT пишет, что части ОМОН и внутренних войск покинули улицы белорусской столицы. С улиц снято оцепление, а движение транспорта восстановлено по основным магистралям, восстановлена работа соцсетей и интернета.
Член постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева в эфире НСН оценила действия белорусских силовиков во время протестов.
«Белоруссия пытается тотально ограничить, в том числе, интернет, чтобы никто не мог узнать, что там происходит. Но это невозможно в эпоху наших технологий, и, судя по тем роликам, которые до нас доходят, картина печальная. Применение силы происходит чаще всего там, где без этого можно было спокойно обойтись», - сказала Меркачева.
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