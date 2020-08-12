СМИ: В Минске задержан координатор беспорядков

Белорусские СМИ сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков в Минске, передал белорусский гостелеканал ОНТ.

«Один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда минчанин и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями», — говорится в сообщении гостелеканала ОНТ в соцсетх.

На сторону протестующих в Белоруссии перешел первый силовик

RT пишет, что части ОМОН и внутренних войск покинули улицы белорусской столицы. С улиц снято оцепление, а движение транспорта восстановлено по основным магистралям, восстановлена работа соцсетей и интернета.

Член постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева в эфире НСН оценила действия белорусских силовиков во время протестов.

«Белоруссия пытается тотально ограничить, в том числе, интернет, чтобы никто не мог узнать, что там происходит. Но это невозможно в эпоху наших технологий, и, судя по тем роликам, которые до нас доходят, картина печальная. Применение силы происходит чаще всего там, где без этого можно было спокойно обойтись», - сказала Меркачева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПротестыБелоруссия
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