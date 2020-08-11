На сторону протестующих в Белоруссии перешел первый силовик
Первый сотрудник правоохранительных органов в Белоруссии отказался разгонять протестующих и подал в отставку.
Как сообщает Ura.ru, капитан милиции Егор Емельянов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию своих погон, служебного удостоверения, жетона и благодарственной грамоты, которую подписал: «Моя совесть чиста. Милиция с народом».
Емельянов рассказал, что служил в милиции 17 лет. Подписчики милиционера назвали его героем и выразили надежду, что за ним последуют его коллеги.
Между тем, как передает RT, к центру Минска стягиваются подразделения белорусского ОМОНа и внутренних войск.
ОМОН пешими колоннами движется по проспекту Независимости в сторону центра белорусской столицы. На подступах к площади Независимости стоят автобусы спецподразделений. Но улицы пока не перекрыты.
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